«هناك أطراف تحاول إثارة البلبلة حول الأمازيغية»

قال إن رئيس الجمهورية فصل في القضية.. أويحيى:

أكد، أمس، الوزير الأول أحمد أويحيى، أن هناك أطرافا تحاول إثارة البلبلة بخصوص إدراج اللّغة الأمازيغية كلغة وطنية.

وقال الوزير الأول على هامش افتتاح الطبعة الـ23 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب، إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فصل في الأمر، وكذا هو الحال بالنسبة للدستور، مشيرا إلى وجود أطراف تحاول خلق البلبلة حول إدراج اللغة الأمازيغية كلغة وطنية.

وعلى صعيد آخر، دعا المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، الناشرين الجزائريين إلى إيصال رسالة الأدب الجزائري إلى الشعوب الأخرى، مؤكدا استعداد الدولة لدعم دور النشر في هذا المجال، مؤكدا أن القارىء الجزائري تصله كل الكتب.

ولدى استماعه لبعض انشغالات دور النشر الجزائرية، لاسيما ما تعلق منها بقلة المكتبات وصعوبة تسويق الكتب، كشف أويحيى أن الدولة فتحت آلاف المكتبات عبر التراب الوطني، لتشجيع نشر الكتاب.

مشيدا في ذات الوقت بالدور الكبير الذي يقوم به الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في دعم النشاط الثقافي في هذا الظرف المالي الصعب.

وفي سياق منفصل، سلم الوزير الأول أحمد أويحيى، وسام الاستحقاق الوطني برتبة «أثير» للروائي الصيني مويان، والذي منحه إياه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تكريما له وللثقافة الصينية.

وقد منح وسام الاستحقاق الوطني برتبة «أثير» للروائي الصيني الحائز على جائزة نوبل للآداب لعام 2012، بمناسبة مرور ستين عاما على إرساء العلاقات بين الصين والجزائر، وذلك في إطار الافتتاح الرسمي لصالون الجزائر الدولي للكتاب «سيلا 2018».

وقال الوزير الأول، إن تكريم مويان لحظة لامعة تضاف لكل ما تقرر تنظيمه هذه السنة ما بين الصين والجزائر، لإحياء 60 سنة من المسار المشترك بين البلدين.

من جهته، اعتبر وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، أن تكريم مويان نموذج حي للتعاون المتكامل في شتى المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية، مضيفا بأن الجزائر تؤكد هذا التعاون في شقه الثقافي.