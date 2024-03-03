هنا الزاهد تتقدم ببلاغ عاجل إلى الشرطة

تقدمت الفنانة المصرية هنا الزاهد ببلاغ إلى قسم شرطة الشيخ زايد، أين حررت محضر بفقدان شيك بمبلغ مالي قدره بـ2.3 مليون جنيه كان مودعاً داخل فيلتها.

وبدأت مباحث القسم “فحص البلاغ” واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب توضيح من جهات الشرطة المصرية.

ورفضت الفنانة هنا الزاهد خلال الإدلاء بأقوالها توجيه الاتهام أو حتى الاشتباه في أي شخص، وطلبت إثبات واقعة فقدان الشيك.

كما دونت قيمته وتبلغ 2.3 مليون جنيه، وأكدت أن الشيك كان مودعاً داخل منزلها.

وحسب المتبع، سيتم فحص كاميرات المراقبة داخل وخارج منزل هنا الزاهد، والاستماع لأقوال المتواجدين من العمال والمترددين على المكان. قبل إحالة المحضر إلى النيابة العامة حال وجود مشتبه فيه، أو حفظ البلاغ.

مع إبلاغ البنك لوقف صرف الشيك، ومخاطبة محرر الشيك البنكي لتحرير نسخة أخرى بنفس المبلغ وفقاً لتعليمات القانون المصري.

يُذكر أن هنا الزاهد انضمت مؤخراً لقائمة نجوم فيلم البحث عن فضيحة بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، والمقرر عرضه بمناسبة مرور أكثر من 50 عاماً على طرح النسخة الأصلية من بطولة الفنان عادل إمام والنجمة ميرفت أمين والراحل سمير صبري.