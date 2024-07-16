هنا الزاهد تكشف لأول مرة سبب طلاقها

تحدثت النجمة المصرية الشابة هنا الزاهد، لأول مرة، عن أسباب إنفصالها مع النجم المصري أحمد فهمي.

وأكدت هنا الزاهد، خلال حلولوها ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة”، أنها لم تتخيل منذ بداية زواجها مع فهمي، أن يقع بينهما الانفصال، بسبب ارتباطها العاطفي به وبسبب طبيعتها الشخصية التي تغلب عليها الرومانسية.

وأوضحت هنا الزاهد أنها كانت شخصية ساذجة، تثق بسهولة في الناس، بينما يجب عليها الحرص من أشخاص بعينهم.

مشددة على أنه من الضروري عدم ترك الأمور للصدفة والسماح لأي شخص بدخول المنزل.

وأشارت هنا إلى أن جزءاً من صدمتها في تجربة الطلاق، يرجع للصورة الخيالية التي رسمتها للتجربة نفسها موضحة: “أنا رسمت صورة حالمة فراشات وأطفال أنا بحب الأطفال جداً. والعائلة كانت مهمة، لكن الواقع كان عكس اللي كنت بحلم بيه. وفي الآخر ده نصيب والحياة فيها فوق وتحت وأسود ووردي”.

واضافت هنا الزاهد: “الحياة صعبة لا بد أن تدركي ما تفعلينه. انا كنت عبيطة كنت بسمح لأي شخص يدخل بيتي لأني متخيلة إن اللي قدامي هيتصرف زيي. لحد ما يثبت العكس. حتى كنت أحكي ومنفتحة بحسن نية للي قدامي بس اللي قدامي ما كانش كده”.

وشددت هنا الزاهد أنها شخص يحب احترام عائلة الطرف الآخر، ولكنها تكره التدخلات الزائدة عن الحد. موضحة أن للعائلة دوراً في إفساد الزواج أحياناً، بتدخلاتهم وطريقة إدارتهم للأمور.

وقالت هنا الزاهد لإسعاد يونس: “فاكرة لما شوفتيني وقولتي لي عينك مالها؟. أنا كانت دي البدايات اللي عشت فيها فترة صعبة في 8 شهور قبل الانفصال، وما كنتش قولت لأي حد إن في حاجة”.

وأوضحت هنا الزاهد أنها كانت تعتقد بأنها ستنهار وتغضب بعد انفصالها عن فهمي. إلا أنها فوجئت بأن القصة انتهت بدون نزول دمعة واحدة، وكأن الأمر أصبح قطعة من الماضي البعيد، لم تؤلمها أبداً.