هنا الزاهد تُعلن تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت الممثلة المصرية الشابة، هنا الزاهد، عن تعافيها من فيروس كورونا، بعدما جاءت عينة فحصها للفيروس سلبية.

ووجهت الفنانة، الشكر لكل الجمهور الذي ساندها ودعمها طوال فترة مرضها.

وكتبت هنا الزاهد، على حسابها بفايسبوك: “الحمد لله، تحليل كورونا سلبي”.

وتلقت الزاهد التهنئة من محبيها وزملائها من نجوم الفن.

هذا وسبق أن أثارت الزاهد مخاوف جمهورها، بعدما وصفت الحياة بالضبابية بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن هنا الزاهد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا نهاية الأسبوع الماضي، وطالبت كل من خالطها باتخاذ الإجراءات الاحترازية والقيام بالتحليل.