هنا الزاهد تُقدم أول بطولة مطلقة لها وتستعين بشقيقتها

تقدم النجمة المصرية الشابة، هنا الزاهد، أول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل سيتم عرضه قريبا.

ويحمل المسلسل عنوان “حلوة الدنيا سكر”، ويتكون من 45 حلقة وهو من 9 حكايات يتم تقديم كل حكاية في 5 حلقات وسيتم عرضه قريبا.

وحسب موقع “سيدتي”، تأكد حتى الآن استعانة هنا ببطل مختلف لكل حكاية، وقام زوجها أحمد فهمي بالمشاركة في المسلسل.

وفتحت هنا الزاهد باب الفن أمام شقيقتها فرح، واستعانت بها للمشاركة في إحدى حلقات المسلسل.

ونشرت الزاهد، فيديو عبر خاصية الستوري بحسابها على موقع إنستغرام، وهي تقوم بتصوير شقيقتها المتواجدة في كواليس تصوير المسلسل.

وأعلنت هنا أن فرح ستلعب دور أختها ضمن حكاية من حكايات العمل، وكشفت إن شقيقتها مرعوبة من التجربة.