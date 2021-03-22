هنا الزاهد تُقلق محبيها على صحتها بعد إصابتها بكورونا

كشفت الممثلة المصرية هنا الزاهد، عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من إشارتها الى أن وضعها جيد، إلا أن الزاهد كشفت أنها تعاني من ضربات قلب سريعة وصعوبة في التنفس.

وهو ما أثار قلق محبي وجمهور الفنانة الشابة.

وقالت هنا في مقطع فيديو نشرته على صفحتها بانستغرام، إنها بخير.

وطالبت الفنانة الجميع بضرورة إرتداء الكمامة أينما ظهروا، مؤكدة أنها لم تكن ترتديه بشكل مستمر.

وأوردت الزاهد: “ضربات القلب عندي سريعة شوية، والنفس، لكن أنا الحمد لله مليحة مفيش أي حاجة”.

وأضافت الفنانة: “يا ريت كل الناس اللي بتنزل الشارع أو بتقابل صحابها يلبسوا الكمامة”.