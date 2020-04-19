هنا الزاهد وأحمد حلمي يلتحقان بدراما رمضان 2020

التحق النجمان المصريان، أحمد حلمي، وهنا الزاهد، بمنافسات موسم دراما رمضان 2020 في اللحظات الأخيرة.

وتعاقد الفنانان، على بطولة مسلسل “لف وأرجع تاني”، والذي يذاع عبر الإذاعة.

وطرحت شبكة قنوات راديو النيل، الإعلان التشويقي الرسمي للمسلسل الإذاعي “لف وارجع تاني”، وتضمن مشهدا ضاحكا جمع أحمد حلمى وهنا الزاهد.

ويشارك في بطولة المسلسل، أحمد ‏حلاوة، وسلوى عثمان، وليلى عز العرب، وحسام داغر، وهو من تأليف مجدي الكدش وإخراج علاء خلف.

ويذاع المسلسل في تمام الساعة ‏‏3.30 مساء، بتوقيت القاهرة. ‏

وهنأ الفنان أحمد فهمي زوجته هنا الزاهد على مسلسلها الإذاعي الجديد “لف وارجع تاني”، ونشر بوستر المسلسل، بحسابه على موقع إنستغرام.

https://web.facebook.com/watch/?ref=external&v=680561142703872