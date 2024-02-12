هنا سيقيم وفود القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

خصت الجزائر، ترتيبات واسعة النطاق لاستيعاب جميع الوفود المشاركة في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. حيث وضعت اللجنة المنظمة، تحت تصرفهم، فنادق مختلفة لتلبية احتياجات الضيوف، مما يضمن إقامة مريحة للجميع.

ويتعلق الأمر بكل من إقامات الدولة، الكثبان، الإقامات التابعة لرئاسة الجمهورية، فندق شيراتون، فندق أوراسي، فندق الجزائر، فندق سوفيتل.

كما تم تخصيص أماكن إقامة لأطقم الطائرات، أين سيعمل فندق حياة ريجنسي وفندق ماريوت على استيعاب أطقم الطائرات. مما يضمن راحتهم وقربهم من المطار.

أما الوفود الإعلامية، فقد وضعت اللجنة المنظمة لهم، فنادق خاصة لممثلي وسائل الإعلام. مما يضمن سهولة وصولهم إلى المراكز الصحفية وأماكن الفعاليات.

ويشار، إلى أن الجزائر ستحتضن القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز خلال الفترة الممتدة ما بين 29 فيفري و2 مارس 2024.