هندرسون:”أفضل قنوات الأطفال على مشاهدة مباريات السيتي”

أدلى، قائد نادي ليفربول والدولي الإنجليزي، جوردان هندرسون، تصريحات ساخرة بحق متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي.

وصرح هندرسون لقناة سكاي سبورت، أمس الثلاثاء، عقب نهاية لقاء فريقه ضد ساوثهامبتون 2.1،:”أنا لا أُشاهد مباريات مانشستر سيتي”.

وأضاف هندرسون:”بعض اللاعبين في ليفربول يشاهدونها، لكنني أنا لا أشاهد تلك المباريات لأن طريقة لعبهم مُملة”.

كما كشف هندرسون:” أفضل مشاهدة قنوات للأطفال، عن مشاهدة مبارايات مانشستر سيتي”.

وللإشارة، سيتأجل حسم الدوري الإنجليزي بين السيتي وليفربول، حتى للجولة الأخيرة من الدوري، حين يبقى السيتي متصدرا بفارق نقطة عن ليفربول.

وستشهد الجولة الأخيرة من “البريميرليغ” مواجهة السيتي، المتصدر بـ90 نقطة لأستون فيلا،فيما سيكون ليفربول الملاحق بـ89 نقطة.

مجبرا على الفوز على ولفرولهمبتون مع إنتظار أي تعثر لمانشستر سيتي بتعادل أو خسارة ضد أستون فيلا.