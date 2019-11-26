“هندو” من الحراش والمولودية الى المدرسة الفرنسية!

دخل اللاعب الجزائري السابق كريم هندو، عالم التدريب، من بوابة ناد يُعتبر من أبرز المدارس الفرنسية ألا وهو راسينغ باريس.

ويمتلك اللاعب الأسبق لإتحاد الحراش ومولودية الجزائر، ديبلوم “UEFA B”، والذي تحصل عليه لكونه لاعبا دوليا سابقا.

وسبق لصاحب الـ33 عاما، تمثيل الفئات الشُبانية لمنتخب أوكرانيا، وهو الذي يمتلك الجنسية المُزدوجة، مما ساعده في تسلق السلم سريعا.

وقام متوسط الميدان، بتربص قصير الأمد في قطر، منذ أشهر مضت تحت إشراف الأسطورة تشافي، المدرب الحالي لنادي السد.

ويُشرف “هندو”، حاليا، على فئة أقل من 15 سنة للراسينغ، في إنتظار منحه مسؤوليات أكبر في المُستقبل.