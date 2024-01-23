هندي يحتال على مواطنين بتأشيرات شنغن مزورة

تم القبض على رجل يبلغ من العمر 49 عامًا، يُدعى مجيب بي بي، من مالابورام في ولاية كيرالا، الهند. بتهمة خداع الناس من خلال التظاهر بترتيب سفرهم إلى الخارج. باستخدام تأشيرات وجوازات سفر شنغن مزورة.

وجاء الاعتقال بعد عامين من قيام شرطة مطار أنديرا غاندي الدولي. بإلقاء القبض على عميلين وراكب. كانا يسافران بتأشيرات سفر مزورة إلى إسبانيا.

في عام 2019، تم تسجيل قضية زُعم فيها أن الراكب، فيشال كولار. المنحدر من ولاية راجاستان. حصل على تصريح هجرة المغادرة إلى مدريد (إسبانيا) بناءً على تأشيرة شنغن.

وفي وقت لاحق، أثناء فحص وثائق سفر الراكب عند بوابة الصعود إلى الطائرة. اكتشف موظفو شركة الطيران أن ملصق تأشيرة شنغن الموجود على جواز سفره مزيف.

كما تم التأكيد على أن التأشيرة كانت مزورة من قبل خلية الأمن والتحقيق ومنع الاحتيال (NR). وشركة طيران الهند وALO الألمانية. في سفارة ألمانيا الفيدرالية، نيودلهي.

كما صدر أمر بعدم الكفالة ضد مجيب، وتم اعتقاله مؤخراً من مسقط رأسه. وقد مثل أمام المحكمة في ولاية كيرالا، وتم إحضاره إلى دلهي على ذمة الحبس الاحتياطي.

كما أكد ضباط الشرطة أن المتهم كشف أنه كان يعمل على أساس العمولة مع عملاء آخرين. وكان يتلقى ما مجموعه 50 ألف روبية لكل هدف.

كما اعترف المتهم بجريمته وكشف أنه ورفاقه بدأوا في خداع الناس .لكسب المال السهل لتغطية نفقاتهم. من أجل أسلوب حياة فاخر.