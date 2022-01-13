هندي يحصل على 12 جرعة من لقاح كورونا
قام أحد المتقاعدين الهنديين بالحصول على 12 جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في أقل من عام. قبل أن يقبض عليه رجال الشرطة في الهند.
وبحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، حصل براهامديف ماندال البالغ من العمر84 عامًا، على جميع اللقاحات في 11 شهرًا فقط.
وكان الهندي يدعي الكذب على مسئولي الصحة “ماندال” للحصول على جرعات إضافية.
ولكن لم ينجه الكذب كثيرًا فقد ألقي القبض عليه، وهناك قال إنه يريد أن يشعر بأنه أقوى خلال الوباء. وأن يتخلص من آلام المفاصل التي عانى منها منذ ثماني سنوات. مضيفًا أن مستوى الأكسجين لديه تحسن كثيرًا.
واتهم ساعي البريد السابق بارتكاب سلسلة من المخالفات من قبل الشرطة في قرية أوراي في بيهار بالهند حيث يعيش.
وقال ديباك شاندرا داس ، شرطي مركز شرطة بورايني ، إن ماندال. تم حجزه بموجب مواد 188 و 419 و 420 من قانون العقوبات الهندي على التوالي.
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عاصمة الهند تختنق
أجبر مستوى خطير من تلوث الهواء حكومة نيودلهي في الهند مساء أمس الثلاثاء على إغلاق مدارسها حتى إشعار آخر. ودعوة السكان للعمل عن بعد.
وكانت البلدية في الهند قد أمرت بالفعل يوم السبت بإغلاق المدارس لمدة أسبوع وحظرت البناء بالكامل لمدة أربعة أيام.
كما تعد عاصمة الهند، التي يسكنها ما لا يقل عن 20 مليون شخص ، أكثر المناطق تلوثًا في العالم. ووفقا لتقرير صادر عن منظمة IQAir السويسرية نشر في عام 2020. بسبب مصانعها وحركة المرور على الطرق والحرائق الزراعية التي تُضاء كل شتاء.
وأعلنت لجنة الجودة الجوية في دلهي ، عن عدم السماح لمركبات البضائع الثقيلة بدخول المدينة حتى 21 نوفمبر. باستثناء تلك التي تحمل الضروريات الأساسية ، كما تم إيقاف معظم مواقع البناء في الهند.
وسيطلب من نصف موظفي الخدمة المدنية على الأقل العمل من المنزل، ويتم تشجيع موظفي القطاع الخاص على فعل الشيء نفسه.
كما أعلنت اللجنة بإطلاق مدافع ضد الضباب والرشاشات ثلاث مرات على الأقل في اليوم في الأحياء الأكثر تلوثًا في الهند.
وفقًا للمجلة الطبية The Lancet، في عام 2020 ، توفي ما يقرب من 17500 شخص بدلهي في الهند بسبب تلوث الهواء.