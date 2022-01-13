هندي يحصل على 12 جرعة من لقاح كورونا

قام أحد المتقاعدين الهنديين بالحصول على 12 جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في أقل من عام. قبل أن يقبض عليه رجال الشرطة في الهند.

وبحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، حصل براهامديف ماندال البالغ من العمر84 عامًا، على جميع اللقاحات في 11 شهرًا فقط.

وكان الهندي يدعي الكذب على مسئولي الصحة “ماندال” للحصول على جرعات إضافية.

ولكن لم ينجه الكذب كثيرًا فقد ألقي القبض عليه، وهناك قال إنه يريد أن يشعر بأنه أقوى خلال الوباء. وأن يتخلص من آلام المفاصل التي عانى منها منذ ثماني سنوات. مضيفًا أن مستوى الأكسجين لديه تحسن كثيرًا.

واتهم ساعي البريد السابق بارتكاب سلسلة من المخالفات من قبل الشرطة في قرية أوراي في بيهار بالهند حيث يعيش.

وقال ديباك شاندرا داس ، شرطي مركز شرطة بورايني ، إن ماندال. تم حجزه بموجب مواد 188 و 419 و 420 من قانون العقوبات الهندي على التوالي.

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