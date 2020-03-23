هند البحرينية تعلن شفاءها من كورونا وتغادر المستشفى

أعلنت الفنانة هند البحرينية، شفاءها من فيروس كورونا من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على “انستغرام”.

وقالت الفنانة، أن نتيجة تحليلها الجديدة سلبية وستقوم باستكمال أيام العزل الصحي في منزلها بعد مغادرتها المستشفى.

وخضعت هند البحرينية، ليلة أمس، لفحص طبي للفيروس وكانت نتيجته سلبية.

وصباح اليوم خضعت لفحص آخر، وأتت نتيجته سلبية، وهذا ما جعل الأطباء يسمحون لها بمغادرة الحجر الصحي إلى العزل المنزلي.

وقالت هند رداً على كثير من الأسئلة حول كورونا: “الكورونا لا يؤثر على من هم من فصيلة o+ والتي هي منهم، ويؤثر كثيراً على من هم من فصيلة A+”.

داعية في هذا الاطار الجميع إلى الحفاظ على نفسه كي لا ينقل العدوى إلى أحبائه”.