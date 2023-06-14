قناة النهار هند شعواو: أنا أول من بدأ التعليم أون لاين وكانت دورة مجانية والناس عجبهم الحال بقلم النهار أونلاين نشر في 14 جوان 2023 - 23:27 شارك غرِّد أرسل 41 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/3olZ9 اقرأ أيضا ميلة: سيول الأمطار تتسبب بهدم جدار مدرسة وأضرار بمخارج الوديان قناة النهار 29 ماي عين الدفلى / بعد 19 ساعة من البحث..الحماية المدنية تنتشل جـ.ـثة الغريق بسد دردر في أجواء حزينة قناة النهار 02 جوان صريح جدا: هل يحكم الجزائريون على المظهر الخارجي ؟ قناة النهار 29 ماي ورقلة : نجلاء وتلاميذ من ذوي الهمم يستفيدون من دورة للتحضير لشهادة البيام قناة النهار 01 جوان محاربة الربط العشوائي لمياه الحنفيات بإستعمال تقنيات حديثة بالنعامة قناة النهار 02 جوان وزير التربية : "ظروف إنطلاق الإمتحان جيدة.. ونتمنى التوفيق لأبنائنا " قناة النهار 05 جوان زيارة الشرطي الذي خاطر بنفسه لإنقاذ شاب أضرم النار في جسده قناة النهار 02 جوان الفرصة الثانية : قصة معاناة خالد من طرف أخيه بسبب الطمع وأدخله السجن قناة النهار 26 ماي صادم جدا😱😱رجال يتنكّرون بالجلباب من أجل السرقة بالدار البيضاء في العاصمة قناة النهار 04 جوان ميلة : بعد الفيضانات الأخيرة..آمال المتضررين في التعويضات قناة النهار 06 جوان