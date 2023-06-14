قناة النهار هند شعواو: عندي طريقة مختلفة عن الآخرين في تعليم الحفظ بأسلوب فكاهي وذكي بقلم النهار أونلاين نشر في 14 جوان 2023 - 23:26 شارك غرِّد أرسل 33 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/FkaZO اقرأ أيضا تبسة ..الحاجة مسعودة تستعيد فرحة الذهاب إلى الحج بعد إقصائها قناة النهار 04 جوان رامي: هذه هي بداياتي ومغامراتي في التجارة الإلكترونية قناة النهار 31 ماي جزائريون: الجمباز .. رياضة المرونة والفن تستهوي الفتيات الصغيرات قناة النهار 29 ماي هند شعواو: أنا أول من بدأ التعليم أون لاين وكانت دورة مجانية والناس عجبهم الحال قناة النهار 14 جوان مترشح لإجتياز البكالوريا يوجه رسالة لأمّه.." يما ماتخليش القراية ديرها بيناتنا" قناة النهار 13 جوان وهران : إنسداد قنوات الصرف الصحي يغرق حي فلاوسن بالمياه القذرة قناة النهار 29 ماي صريح جدا: هكذا كانت أجواء إمتحانات شهادة البكالوريا .. قناة النهار 12 جوان شوفو حكايتي: قصة عمرها 20 سنة .. أم تفقد إبنها في ضروف غامضة "وليدي راهو عايش و قلب الأم ما "يخيبش قناة النهار 04 جوان "مترشحة لإجتياز البيام :" أسئلة مادة العلوم كانت هدية قناة النهار 07 جوان طالع هابط: 150 رب عائلة يطالبون السلطات بالبديل بعد إحتراق السوق في أفلو قناة النهار 13 جوان