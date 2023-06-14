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هند شعواو: عندي طريقة مختلفة عن الآخرين في تعليم الحفظ بأسلوب فكاهي وذكي

بقلم النهار أونلاين
هند شعواو: عندي طريقة مختلفة عن الآخرين في تعليم الحفظ بأسلوب فكاهي وذكي
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