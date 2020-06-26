هند صبري تتوج بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان “كان” الافتراضي

توجت الممثلة التونسية، هند صبري، بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “نورة تحلم”، وذلك في النسخة الرابعة من جوائز النقاد العرب ضمن فعاليات مهرجان “كان” الإفتراضي.

وأعلن مركز السينما العربية في احتفالية عبر الأنترنيت عن الفائزين بجوائز النسخة الرابعة من مسابقة النقاد للأفلام العربية ضمن فعاليات سوق مهرجان “كان” السينمائي الافتراضي.

وتحصلت الممثلة التونسية هند صبري على جائزة أفضل ممثلة عن فيلمها “نورة تحلم” الذي يحاكي حياة المرأة التونسية، وهو من إخراج هند بوجمعة وبطولة هند صبري ولطفي العبدلي.

وقد تم عرض “نورة تحلم” في عدة مهرجانات عالمية وحصد عدة جوائز، كما عرض على شبكة “نيتفليكس” وعرف مشاهدات قياسية وقبولا كبيرا من المتابعين.

هذا وتحصل الممثل سامي بوعجيلة من تونس على جائزة أحسن ممثل، فيما فاز الفيلم السوداني “الحديث عن الأشجار” بجائزة أفضل فيلم وثائقي، وأفضل فيلم روائي من فلسطين بعنوان “إن شئت كما في السماء” الذي تحصل مخرجه إيليا سليمان على جائزة أفضل مخرج.

كما تحصل أمجد أبو العلاء ويوسف ابراهيم من السودان عن عملهما “ستموت في العشرين” على جائزة “أفضل سيناريو”.

للإشارة، فإن جوائز سوق مهرجان “كان” الافتراضي للأفلام العربية توجّ هذا العام الأعمال التي أنتجت في سنة 2019، وتكونت لجنة التحكيم من 141 ناقد من 57 بلدا.