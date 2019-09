هند صبري تتوج كأول فنانة عربية بهذه الجائزة

View this post on Instagram

تسلمت اليوم جائزة ‏ #StarlightCinemaaward التي تمنحها مؤسسة الصحفيات الايطاليات. فخورة بكوني أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التي بدأت عام ٢٠١٤ وفاز بها من قبل عدد كبير من النجوم العالميين منهم النجم العالمي آل باتشينو. ‎#هندصبري #actress #HendSabry #Alpacino #HendSabri #Venice #Venezia76