هند صبري تتوج كأول فنانة عربية بهذه الجائزة

توجت الفنانة التونسية، هند صبرى، بجائزة “starlight cinema award “، والتي تمنحها مؤسسة الصحفيات الإيطاليات، لتصبح أول فنانة عربية تفوز بها.

وعبرت النجمة التونسية، عن فخرها بتسلم هذه الجائزة، ونشرت صورة توثق لحظة تسلمها للجائزة، عبر صفحتها على الأنستغرام.

وكتبت هند صبري: “فخورة بكوني أول فنانة عربية، تحصل على هذه الجائزة، التي فاز بها من قبل عدة نجوم عالميين، منهم آل باتشينو”.

للتذكير، اختارت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي، هند صبري، لتصبح أول فنانة عربية تنضم لعضوية لجنة تحكيم المهرجان.