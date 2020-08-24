هند صبري تفوز بجائزة أحسن ممثلة سينما لسنة 2020

فازت الممثلة التونسية، هند صبري، بجائزة أفضل ممثلة سينما لسنة 2020 عن دورها في فيلم “الفيل الأزرق 2” خلال حفل توزيع جوائز السينما العربية “ACA” على “اليوتيوب”.

ووفق موقع “نسمة” التونسي، فقد فازت هند صبري بجائزة أفضل ممثلة في عام 2020 متفوقة على المرشحات منى شلبي عن دورها في فيلم “خيال مآته” وغادة عبد الرازق عن فيلم “كازابلانكا”.

بالإضافة للممثلة أمينة خليل عن فيلم “122” وشيرين رضا عن دورها في فيلم “الضيف” والممثلة روبي عن دورها في فيلم “الكنز 2”.

كما تحصل فيلم “الفيل الأزرق 2” على كل جوائز المهرجان، أين تحصل الممثل كريم عبد العزيز على جائزة أفضل ممثل، ومخرج الفيلم مروان حامد على جائزة أفضل مخرج.

كما نال الفيلم جائزة أفضل “سيناريو” و”مونتاج” وموسيقى تصويرية و”المكساج” و”الديكور” و”الماكياج”.

وقد نافس فيلم “الفيل الأزرق 2” كل من أفلام “أولاد رزق 2″ و”الممر” و”الضيف” و”كازابلانكا”.