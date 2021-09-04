هند صبري: لهذا السبب لم أتزوج تونسي

أوضحت الممثلة التونسية هند صبري، سبب عدم زواجها من شاب تونسي، مؤكدة إن ذلك ليس بسبب معاناتها النفسية من تجربة انفصال والديها.

وكشفت صبري، خلال الجزء الثاني من حوارها ببرنامج “السيرة”، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، إن سبب عدم زواجها بتونسي، هو أنها لم تكن تعيش في تونس وأن حياتها واستقرارها كانا في مصر.

كما تحدثت هند صبري، لأول مرة، عن زوجها أحمد قائلة: “أنا أعجبت بزوجي وهو عجبنى، وأنا كنت عارفة إيه اللى أنا عاوزاه، وإيه اللى مش عاوزاه فى الشخص اللى هارتبط بيه، زى إن يكون حد يشيلنى المسؤولية وكل حاجة، ولاقيت المعادلة دى في أحمد”.

أضافت هند صبرى: “علاقتى بزوجي علاقة صداقة وحب، ولحد النهارده مشاعري تجاه أحمد بتتلون، لكن البارز هو الصداقة، وأنا أول لما شوفته استلطفته وبيضحكني وأنا مش أي حد يضحكني”.

وأشارت هند إلى أنها فوجئت بصعوبة الزواج في أول سنة، لأنها أصعب سنة فى الزواج.

وأضافت هند أنه تمت خطبتها مرتين قبل زوجها الأول من الفنان باسل خياط والثانية كانت المنتج محمد حفظي.

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