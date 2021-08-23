هنري اسطنبولي مدربا جديدا لشبيبة القبائل

كشفت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الإثنين، عن تعاقدها مع المدرب الفرانكو جزائري هنري اسطنبولي لتولي العارضة الفنية للفريق انطلاقا من الموسم الكروي الجديد 2021-2022.

وأوضحت إدارة النادي القبائلي، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن إمضاء هنري اسطنبولي، على عقد يربطه بالفريق لموسمين.

وسبق لاسطنبولي العمل في العددي من الأندية الكبيرة سواء في أوروبا أو إفريقيا، على غرار أولمبيك مارسيليا، موناكو، النادي الإفريقي، الرجاء المغربي، بالإضافة لتجربة سابقة ضمن الطاقم الفني لكل من منتخبي مالي، وغينيا.

وسيتولى هنري اسطنبولي، العارضة الفنية لشبيبة القبائل، خلفا للفرنسي دنيس لافان، الذي غادر الفريق هذا الصيف.