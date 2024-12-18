هنري: “السماح برحيل لاعب من قيمة محرز أمر غير مفهوم”

فتح أسطورة المنتخب الفرنسي، تيري هنري، النار على الاسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الانجليزي، بسبب تفريطه في خدمات قائد “الخضر” رياض محرز.

وكان محرز، قد غادر “السيتيزن” صيف 2023، باتجاه نادي الأهلي السعودي. في خطوة أثارت الكثير من الجدل، لاسيما وأن محرز، كان حينها في أوج العطاء. وكان حاسما في جميع تتويجات ناديه.

ويمر مانشستر سيتي، هذا الموسم بأسوأ فتراته في “البريميرليغ” بتواجده في المركز الـ 5، وعلى بعد 9 نقاط كاملة من المتصدر ليفربول. الأمر الذي جعل الجميع ينقلب على غوارديولا. بسبب خياراته وأبرزها التفريط في محرز.

وجاء الدور هذه المرة على بطل العالم 98، تيري هنري، الذي قال: “هذه هي المرة الأولى التي يمكننا فيها التشكيك حقًا في اختيارات بيب (جوارديولا)”.

وأضاف هنري، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت” ونقلتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “السماح للاعب مثل محرز بالرحيل. من دون استبداله بشكل مناسب، أمر غير مفهوم”.

كما أثنى الدولي الفرنسي السابق، الذي تألق في “البريميرليغ” لسنوات بألوان أرسنال. على مستويات لاعب “الخضر”، مؤكدا بأنه جلب لـ”المان سيتي” ابداعا فريدا. وقدرة كبيرة على فتح المواقف في اللقاءات الصعبة.

وختم تيري هنري، مشيدا بالإضافة القوية التي كان يمنحها رياض محرز، لغوارديولا، وتشكيلة مانشستر سيتي: “هالاند يسجل لكنه يضيع الفرص أيضا واليوم لم يعد هناك لاعب مثل محرز يقدم يملأ هذا الفراغ.”