هنري يستبعد شرقي من آخر تربص قبل الأولمبياد
قرر مدرب المنتخب الفرنسي لأقل من 23 سنة، تيري هنري، إستبعاد لاعب نادي أولمبيك ليون، الفرانكو جزائري ريان شرقي، من صفوف المنتخب الفرنسي.
وسيغيب اللاعب شرقي عن تربص مارس الحالي، الذي ستتخلله مواجهتي ساحل العاج والولايات المتحدة، بتاريخ 22 و 26 مارس الجاري.
يجدر الإشارة، شارك اللاعب شرقي في التربصات السابقة مع المنتخب الفرنسي الأولمبي تحت إشراف هنري، تحضيرا لمنافسة أورو 2025 للشباب، ويعد هذا الغياب الأول لشرقي في عهد المدرب هنري، قبل آخر محطة تحضيرية لمنافسة أولمبياد باريس.
Dernière liste de la 𝗦𝗲́𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗨𝟮𝟯 avant celle des Jeux Olympiques 🗒
Les Bleuets de Thierry Henry se déplaceront à Châteauroux puis à Sochaux pour 2 matchs de préparation 👊
🗓 22 mars (18h30) : 🆚 Côte d’Ivoire 🇨🇮
🗓 25 mars (21h05) : 🆚 Etats-Unis 🇺🇸 pic.twitter.com/ApPqtwe6yr
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 14, 2024