هنكل الجزائر تطلق “قافلة الملابس التضامنیة”بقيادة شركة إيزيس

أعلنت شركة هنكل الجزائر انطلاق الطبعة الأولى للحملة التحسیسیة حول رسكلة الملابس القدیمة والتي تقودها علامتها الشهیرة “ایزیس”.

وتجول”قافلة الملابس التضامنیة”ربوع مدن الوطن لجمع الملابس وتوزیعها على جمعیات خیریة في كل أنحاء الجزائر.

وتهدف مبادرة هنكل الجزائر -التي تعتبر فاعل صناعي مسؤول وشركة مواطنة تسعى الى مشاطرة قیمها مع العائلات

الجزائریة الى تحسیس المواطنین الجزائریین على أهمیة إعطاء “حیاة ثانیة” للملابس بتوفیرها للأشخاص المحتاجة.

وتزامن انطلاق هذه المبادرة مع بدایة الفترة الشتویة لتوفیر ملابس ساخنة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وجالت القافلةأحیاء عدیدة في العاصمة شهر جانفي الفارط حیث تمكنت من جمع وإعادة توزیع 15000 لباسا في عدة مدن.

وعند نهایةعملیة الجمع، تقوم فرق هنكل الجزائر بفرز وغسل وإصلاح الملابس قبل توزیعها على جمعیات خیریة في مختلف المدن

الجزائریة حیث یجمع ویعاد توزیع ما یقارب 8000 لباس.

كما اتجهت القافلة الى منطقة وهران من 10 الى 20 فيفري الجاري ثم ستتجه الى شرق البلاد في عنابة من 24 فيفري إلى 7 مارس.

وستجدد شركة هنكل مبادرتها في شهر سبتمبر القادم لمساعدة العائلات في تلبیة حاجیاتها عشیة الدخول المدرسي.

وتعطي شركة هنكل الجزائر أهمیة كبیرة لمسؤولیتها الاجتماعیة كما التزمت الشركة أمام المستهلكین منذ عشرین سنة بالتوفیر لهم منتوجات ذو جودة عالیة اضافة الى المشاركة الیومیة في التطور الاقتصادي والاجتماعي للجزائر.

وتعتبر شركة هنكل شركة متواجدة بعدة دول عبر العالم حول العالم وهي شركة لها عدة علامات تجاریة وتقنیات رائدة في ثلاث وحدات للأعمال وهي الغسیل والعنایة بالمنزل،والعنایة بالجمال وتقنیات المواد اللاص