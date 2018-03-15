هني:”الشعب الجزائري صُدم بعدم التأهل للمونديال و”الفينومينو” قدوتي”

قال “سفيان هني” لاعب “سبارتاك موسكو” الروسي أن الشعب الجزائري أُصيب بصدمة كبيرة بعد عدم تأهل المنتخب الوطني لمونديال روسيا.

وأكد “هني” في حوار مُطول مع موقع “بوب سوكر” الروسي اليوم:”لقد كان الجزائريون في حالة صدمة بعد فشل تأهلنا للمونديال”.

“لقد ظنوا بأن المنتخب يملك مجموعة قوية من اللاعبين لكن كل شيئ جرى بشكل سيئ”.

“خاصة وأننا تعادلنا وإنهزمنا في المُباراة الأولى والثانية من التصفيات ضد كل من الكاميرون ونيجيريا تلتها خسارتين ضد زامبيا”.

وأضاف:”الأن علينا نسيان خيبة تصفيات المونديال والإنطلاق من الصفر مُجددا”.

وعن قدوته في عالم كرة القدم قال هني:”أحب زيدان لكن حتى أكون صريحا معكم قدوتي هو رونالدو البرازيلي”.