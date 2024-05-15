هنية: اجتياح رفح يضع المفاوضات برمتها في مصير مجهول

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، اليوم، إن إصرار الاحتلال الصهيوني على المضي قدما في عملية رفح جنوبي قطاع غزة، يضع المفاوضات برمتها في مصير مجهول.

وشدد ذات المتحدث على أن اليوم التالي للحرب بالقطاع ستقرره حماس وباقي الفصائل الفلسطينية.

وقال هنية، خلال كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية الـ76، أن تعديلات الاحتلال على المقترح الأخير وضعت مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في طريق مسدود.

واوضح ذات المتحدث، أن حماس تعاطت بإيجابية مع جهود الوسطاء في مصر وقطر من أجل الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لافتا إلى أن الاحتلال يواصل الحرب على غزة ولا يأبه بمصير أسراه.

وكشف أن الحركة سوف تواصل مساعيها لوقف العدوان بكافة الطرق، بحيث يشمل وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحاب الاحتلال من القطاع، وعودة النازحين والإيواء والإعمار ورفع الحصار وإبرام صفقة تبادل أسرى.