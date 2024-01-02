 هنية: اغتيال العاروري وإخوانه عمل إرهابي مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، أن اغتيال الاحتلال الصهيوني لصالح العاروري وإخوانه من قادة الحركة هو عمل إرهابي مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان.

وأضاف اسماعيل هنية، ان عملية اغتيال العاروري تثبت دموية الاحتلال التي يمارسها على الشعب الفلسطيني في كل مكان.

وتابع ذات المتحدث، أن الاحتلال الصهيوني لن يفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

كما نعى اسماعيل هنية، في كلمته، القائد صالح العاروري والقياديين القساميين سمير فندي وعزام الأقرع الذين استشهدوا اليوم.

واستشهد، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري في انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.

واستشهد صالح العاروري رفقة 3 من مرافقيه داخل مقر مكتب حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويعتبر الشهيد العاروري من بين صقور حركة حماس الفلسطينية وهو من أقرب المقربين من يحيى السينوار قائد حماس في غزة ومحمد ضيف قائد كتائب القسام.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن الضربة نفذتها طائرة مسيرة صهيونية ضد مكتب لحركة حماس في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف ذات المصدر، ان الغارة المعادية التي استهدفت مكتب حماس في الضاحية الجنوبية أدت لاستشهاد صالح العاروري و3 آخرين وإصابة 11 شخصا