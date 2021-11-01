هنية: الفلسطينيون يقتبسون من ثورة الجزائر معاني المقاومة والصمود

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ67 لثورة التحرير الجزائرية. وأكد هنية أن الفلسطينيين يقتبسون من ثورة الجزائر معاني المقاومة والتضحية والصمود.

وبعث هنية، برقية تهنئة وتبريك إلى الرئيس تبون، أعرب فيها عن اعتزاز الشعب الفلسطيني بثورة التحرير في الجزائر.

وكتب هنية في برقية التهنئة: “هذه الذكرى العظيمة التي يحتفل بها الشعب الجزائري الشقيق. فخراً واعتزازاً بالشهداء الأبطال الذين ضحّوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل تحرير بلادهم من المستعمر البغيض وتحقيق الاستقلال”.

وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني يقف في هذه الذكرى المجيدة وقفة إجلال وإكبار، ويستحضر باعتزاز تضحيات رجالها الأبطال وشهدائها الأبرار.

وأضاف هنية، إن الشعب الفلسطيني يقتبس من بطولات الثوار الجزائريين، معاني المقاومة والتضحية والصمود، وهو يواجه احتلالاً غاشماً، ويتعرّض يومياً لأبشع الجرائم ضد أرضه ومقدساته.

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، “أنَّ الشعب الفلسطيني اليوم يستلهم من هذه الثورة التحريرية المباركة معالم الطريق في مشروع نضاله نحو تحرير الأرض والمسرى والأسرى. وتحقيق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وإقامة الدَّولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

وفي ختام رسالته، عبر هنية عن عميق اعتزاز الحركة وتقديرها لدور الجزائر التاريخي والمشرّف في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والتضامن الدَّائم مع قضيته العادلة.

كما ثمن هنية، رفض الجزائر التطبيع مع العدو الصهيوني، داعياً الله سبحانه أن يحفظ الجزائر وشعبها العزيز من كل مكروه وسوء.

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