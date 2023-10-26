 هنية: المقاومة تسعى لتحرير شعبها وأرضها أما الإرهاب فهو العدو ومن يدعمه ومن يسكت على المجازر

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن استمرار العدوان على غزة سيخرج كل المنطقة عن السيطرة بل هي أصبحت اليوم على صفيح ساخن.

وأضاف هنية في كلمة القاها اليوم، أن ما وصل إليه طوفان الأقصى نتيجة ستصاحب كل مراحلنا على أرض فلسطين وفي صراع الأمة والمقاومة مع المشروع الصهيون.

كما أكد هنية، أن 20 يوما والمقاومة وفي مقدمتها القسام تواصل ضرباتها وتحرس حدودها وتوجه رسائلها بالدم .. وتابع لتبقى جماهير الأمة في كل مكان في مد تصاعدي شعبي.

ودعا هنية إلى السرعة في إيصال كل ما تحتاج إليه غزة ومن غير المقبول أن يتحكم العدو في ما يجب أن يدخل إلى القطاع. بالإضافة إلى فتح كل المعابر وفي مقدمتها معبر رفح وإدخال كل ما تحتاجه غزة دون قيد ولا شرط.

وأشار هنية إلى أن المقاومة حركة تحرر وطني تسعى لتحرير شعبها وأرضها، أما الإرهاب فهو العدو ومن يدعمه ومن يسكت على المجازر.