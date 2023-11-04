هنية: على الإدارة الأمريكية والدول المشاركة في توفير الغطاء للعدوان أن تستمع لنداء شعوبها 

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، التحية للجماهير المحتشدة في واشنطن الآن.

والجماهير الحاشدة التي خرجت في العواصم والمدن الغربية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف حرب الإبادة في غزة.

وأضاف ذات المتحدث، ان هذه الحشود التي تحركت بعشرات ومئات الآلاف من مختلف الجنسيات للتظاهر تؤكد أن شعوب العالم قاطبة قد ضجت من المحتل ووحشيته.

وشدد هنية، انه على الادارة الأمريكية والدول المشاركة في توفير الغطاء للعدوان أن تستمع لنداء شعوبها، مشيرا الى ان شعوب العالم قالت كلمتها؛ الحرية لفلسطين والمقاومة مشروعة والاحتلال إلى زوال.