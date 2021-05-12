هنية: “نحن نقوم بواجبنا تجاه القدس .. لا يمكن لغزة أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما يجري “

صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الاحتلال الصهيوني ارغمهم على أن يدفع بمتطرفيه بعيدا عن المسجد الأقصى.

وأوضح هنية عبر فضائية الأقصى أن الشعب الفلسطيني أفسد إحتفالات متطرفي الاحتلال الوهمية بمناسبة إحتلال القدس.

وواصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس انتصرنا حينما قال شعبنا لا لتهجير أهلنا من حي الشيخ الجراح، ودون ذلك المهج والأرواح.

وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني هو اليد العليا قائلا:”نحن نخاطب شعبنا من موقع الاقتدار، فشعبنا هو صاحب اليد العليا بفرضه المعالادت.”

وبلهجة شديدة تابع إسماعيل هنية أن غزة لا تتأخر عن القدس وعن المسجد الأقصى المبارك.

مؤكدا إن معادلة الاستفراد من قبل الاحتلال بالقدس والعبث فيها واستباحتها لم يعد مقبولا علينا كشعب ولا كمقاومة.

وأشاد هنية بشعبه الذي كسر مخطط الصهاينة قائلا: ” الشعب الفلسطيني كسر هذا المخطط الصهيوني، فالقدس في قلب غزة، وغزة في قلب القدس.”

وقال هنية “نحن نقوم بواجبنا تجاه القدس، فلا يمكن أن تبقى تأن تحت مشاريع الاحتلال ومخططاته.. ولا يمكن لغزة أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما يجري في القدس.

وإستشهد 32 شخص من بينهم 10 أطفال وسيدة أصيب 203 أخرين بقطاع غزة خلال قصف الكيان الصهيوني شمال مدينة غزة.