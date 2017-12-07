هنية يدعو إلى انتفاضة في وجه الاحتلال الصهيوني

قال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الخميس، أن حركته تعمل بقوة لإطلاق انتفاضة في وجه الاحتلال الصهيوني

ردا على قرار ترامب بشأن القدس.

كما أكد هنية خلال خطاب ألقاه في غزة، على ضرورة إعطاء تعليمات للمقاومة لتكون جاهزة لمواجهة الخطر الاستراتيجي الذي يهدد القدس.

وأضاف هنية، نحن مطالبون باتخاد قرارات ورسم سياسات ووضع استراتجية لمواجهة المؤامرة على القدس وفلسطين.

وأوضح رئيس حركة حماس، أن الأنحياز الأعمى من الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي لا لبس فيه ولا غموض.

وأتبع القول لنؤكد اليوم أن القدس موحدة لاشرقية ولاغربية هي فلسطينية عربية إسلامية وهي عاصمة الدولة الفلسطينية.

ودعا هنية السلطة الفلسطينية، للخروخ من من نفق أوسلو الذي عاش الفلسطينيون عبره الأوجاع.

مضيفا لم تعد هناك عملية تسوية أو سلام.

كما دعا هنية لعقد اجتماع عاجل والإتفاق على السياسة الفلسطينية القادمة.