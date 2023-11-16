 هنية: لن يستطيع العدو استعادة أسراه إلا بدفع الثمن ..وإن أراد معركة طويلة فستكون لنا الكلمة الفصل

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن أبطال المقاومة يسطرون على أرض غزة صفحات مجد في الشجاعة ويوجهون ضربات موجعة لجيش العدو.

وفي كلمة القاها اليوم قال هنية أن الشعب في الضفة يواصل التصدي لجرائم الاحتلال وإرهابه.

وإعتبر هنية أن حرب العدو على مستشفيات غزة تخالف كل الأعراف والقيم الإنسانية.

وأشاد هنية بالمقاومة الفلسطينية في غزة التي تخوض معركة مشرفة للدفاع عن فلسطين وستواصل الصمود والثبات. والذي يواصل صموده وانتصاره الذي بدأه في السابع من أكتوبر.

وأضاف إسماعيل هنية قائلا: ” لا نشك أبدا في تحقيق الانتصار وإن أراد العدو معركة طويلة فستكون لمقاومتنا الكلمة الفصل”.. ” شعبنا أفشل مخططات العدو للتهجير أو استعادة الأسرى بالقوة”.

وأما بخصوص الاسرى قال هنية: ” لن يستطيع العدو استعادة أسراه إلا بدفع الثمن”.