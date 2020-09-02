هني:”نمتلك الرغبة والطموح للتألق هذا الموسم”

كشف النجم الدولي الجزائري “سفيان هني” أن فريقه الغرافة يمتلك الرغبة والطموح للتألق هذا الموسم في دوري نجوم قطر.

هني قال اليوم الأربعاء قبل مواجهة الجولة الأولى ضد فريق قطر:”الغرافة يمتلك الطموح والرغبة في تقديم الأفضل خلال الموسم الجديد وأن يكون منافسا من البداية”.

“المباراة الأولى في أي بطولة تكتسب أهمية خاصة لذلك تم التحضير لها بالشكل المناسب ونأمل أن نحقق الانتصار فيها”.

وختم:”قطر هو فريق يمتلك لاعبين جيدين، ويتميز بالأداء الجماعي، وعلينا التركيز على إمكانياتنا واللعب بأسلوبنا لنحقق الفوز”.