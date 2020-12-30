هني أكثر لاعب صناعة للفرص في الدوري القطري

تصدر الدولي الجزائري سفيان هني لاعب نادي الغرافة، قائمة اللاعبين القطريين الأكثر صناعة للفرص، في الدوري القطري.

وكشف نادي الغرافة، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن تصدر لاعبه هني، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص في الدوري القطري.

وتمكن الدولي الجزائري، في 11 مباراة شارك فيها هذا الموسم، من تقديم 49 تمريرة، سجلت منها 8 أهداف.