هني: إتخاذ اجراءات لخفض أسعار اللحوم إبتداءً من جانفي

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الاثنين، أنه سيتم ابتداء من جانفي 2023 اتخاذ اجراءات ميدانية أكثر فعالية لخفض أسعار اللحوم.

وأعلن الوزير، أن الإفراج عن النتائج الأولية لعملية إحصاء الثروة الحيوانية على كامل التراب الوطني، سيكون نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وقال هني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، على هامش فعاليات الطبعة الخامسة للصالون الدولي للنسيج، أن عملية الإحصاء انطلقت رسميا في 13 نوفمبر الماضي.

مشيرا إلى أن عملية إحصاء الثرورة الحيوانية ستنتهي في 25 ديسمبر الجاري. على أن يتم توفير الاحصائيات على المستوى الوطني في 31 ديسمبر 2022.

وستسمح هذه الإحصائيات بتوفير قاعدة بيانات رقمية ومعلومات دقيقة ومفصلة بخصوص الثروة الحيوانية التي تزخر بها الجزائر.

بالإضافة إلى التعرف بدقة على أعداد الموالين والمربين قصد التمكن من تقديم الدعم الى مستحقيه.

و على أساس نتائج هذه العملية، سيتم ابتداء من جانفي 2023 اتخاذ اجراءات ميدانية أكثر فعالية لخفض أسعار اللحوم.

وأكد الوزير، أنه يجري العمل لهذا الغرض على تقليص عدد المتدخلين في سلسلة الانتاج والتسويق وتكثيف الجهود للقضاء على المضاربة.

واعتبر الوزير، أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء غير مبرر بالنظر لوجود قدرات انتاجية كافية.

فضلا عن توفر الأعلاف وبأسعار مقننة، ناهيك على الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا المجال.

و ذكر في ذات السياق أنه سيتم قريبا تسقيف أسعار اللحوم البيضاء، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

مشيرا إلى أنه سيتم كذلك توسيع شبكة التوزيع العمومية عن طريق ابرام اتفاقيات مع وزارة التجارة.