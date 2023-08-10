هني: الإعتماد على الأقمار الصناعية في مكافحة الحرائق بداية من العام المقبل

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية الطارف. أنه سيتم الاعتماد بشكل عام بداية من العام المقبل على الأقمار الصناعية في مكافحة حرائق الغابات.

ولدى وقوفه على مختلف التحضيرات وجاهزية الأرتال المتنقلة الخاصة. بمحافظة الغابات ومديرية الحماية المدنية بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالطارف المجاهد المتوفي رحال رابح بن عبد الله. أكد الوزير أنه سيتم الاعتماد بشكل عام بداية من العام المقبل على الأقمار الصناعية في مكافحة حرائق الغابات.

كما أبرز هني في هذا السياق أنه يجرى في الوقت الحالي التنسيق بين قطاعه والوكالة الفضائية الجزائرية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الحرائق. وذاك بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية في اكتشاف حرائق الغابات ومراقبتها .والتعرف عليها على الفور مما يسمح باستجابة أسرع وإدارة أكثر فعالية. إضافة إلى رسم خرائط ورصد الأضرار التي تسببها حرائق الغابات باستخدام الصور عالية الدقة.

وكان الوزير توجه في بداية زيارته إلى الولاية إلى مقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ببلدية الطارف. أين عاين جاهزية نظام الوقاية من حرائق الغابات المشترك بين محافظة الغابات والحماية المدنية. كما تفقد غرفة العمليات بمقر الوحدة الرئيسية لذات المرفق.

واستمع إلى عرضين قدمهما محافظ الغابات ومدير الحماية المدنية لولاية الطارف. حول مخطط مكافحة حرائق الغابات لسنة 2023. للوقوف على مختلف التحضيرات وجاهزية الأرتال المتنقلة الخاصة بقطاعي الغابات والحماية المدنية.

وفي ختام زيارته تفقد الوزير مصنع تحويل الخشب ببلدية الطارف. قبل أن يعطي إشارة انطلاق خطوط مضادة للنيران تتربع على مساحة 07 هكتارات ببلدية السوارخ الحدودية.