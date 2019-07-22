هني: ” التتويج بلقب الكان سيزيد من الإقبال على لاعبي الخضر”

أكد مهاجم المنتخب الوطني سفيان هني أن تتويج الخضر بلقب كاس امم إفريقيا 2019، سيزيد من الطلب على اللاعبين الجزائريين في مختلف البطولات العالمية.

ونشط سفيان هني ندوة صحفية ظهيرة اليوم الإثنين مباشرة بعد توقيعه على العقد الجديد مع فريق الغرافة القطري قائلا:

“سعيد للغاية بالتواجد في ناد كبير مثل نادي الغرافة وسأقدم كل ما أملك من قدرات وخبرات لإعادة الفريق لسابق عهده وتحقيق طموح الادارة والجماهير.”

وأضاف: ” التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية مؤخرا سيكون له أثر كبير في زيادة الإقبال على التعاقد مع اللاعبين الجزائريين.”