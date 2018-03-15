هني: “الجزائر هي خيار القلب بالنسبة لي”

أكد الدولي الجزائري، سفيان هني، أن اختياره اللعب للمنتخب الجزائري، كان عن قناعة تامة، وبالنظر لأصوله الجزائرية.

وقال سفيان هني، في حوار أجراه مع موقع “بوب سوكر” الروسي: “اختياري اللعب للمنتخب الجزائري كان إختيار القلب بالنسبة لي”.

وأوضح هني، ارتباطه بالجزائر، حين أضاف: “كنت أزور أجدادي في الجزائر من حين لآخر عندما كنت صغيرا أثناء العطلة، لا أذكر كم مرة تحديدا”.

وتابع: “لقد تلقيت دعوة المنتخب للتربص المقبل. ولكن لا يزال يتعين علينا معرفة ما إذا كنت سأتواجد في القائمة النهائية”.

يذكر أن سفيان هني، يتواجد ضمن القائمة التي أعلن عنها الناخب الوطني رابح ماجر، والمعنية بالتربص الذي يسبق وديتي تنزانيا وإيران.