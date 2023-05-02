هني: الدولة تراهن على الفلاحة بمناطق الجنوب لتحقيق الأمن الغذائي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بولاية الوادي أن الدولة تراهن على الفلاحة بمناطق جنوب الوطن. وهذا من أجل تحقيق الأمن الغذائي لما تزخر به من قدرات هائلة.

كما أوضح الوزير، “أن الدولة تراهن على الفلاحة بمناطق جنوب الوطن لتحقيق الأمن الغذائي لما تزخر به من قدرات هائلة”. و”هي التي تساهم في تغطية احتياجات السوق الوطنية من الخضر والفواكه”.

وتلقى هني عرضا مفصلا حول قطاع الفلاحة بالولاية وحول الديوان الوطني للبقول والحبوب الجافة. وكذا الوحدة المتوسطية للتبريد و أيضا قطاع الغابات.

وتحصي ولاية الوادي 3 مراكز لتجميع الحبوب والبقول الجافة، بكل من بلدية الطريفاوي بسعة 320 ألف قنطار. وآخر يقع ببلدية بن قشة (دائرة الطالب العربي) بسعة 5 آلاف قنطار. ومركز ثالث يقع بحي تكسبت (بلدية الوادي) بسعة 25 ألف قنطار بقدرة تخزين إجمالية تصل إلى 350 ألف قنطار من الحبوب والبقول الجافة. حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.

كما تلقى الوزير عرضا حول مشروع إنجاز مستودع لتخزين الحبوب والبقول الجافة بقرية الدويلات (بلدية بن قشة) على مساحة 60 ألف متر مربع. واستمتع أيضا إلى عرض حول برنامج تطوير زراعة البذور المعتمدة وتكييفها.

وتوجد مشاريع قيد الأبحاث العلمية لتعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية الوادي ومن بينها استعمال الطاقة الشمسية في تصفية المياه المالحة. لإعادة استعمالها في الزراعة، وحول استخدام الموارد البيولوجية (البكتيريا) في زراعة محصول الحمص، كما جرى شرحه.

في حين، أشرف هني في ختام هذه الزيارة على حفل تكريم 15 عاملا بقطاع الفلاحة بالولاية. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية قد حضر الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للشغل التي احتضنتها هذه السنة ولاية الوادي. رفقة وزيرا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، و السياحة والصناعة التقليدية على التوالي فيصل بن طالب، ومختار ديدوش.