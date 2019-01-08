هني: ” تجربتي الأولى مع سبارتاك موسكو كانت غريبة”

أكد اللاعب الدولي لفريق سبارتاك موسكو الروسي سفيان هني أن تجربته في الملاعب الروسية كانت صعبة خلال الأشهر الأولى بسبب سوء التفاهم مع المدرب السابق.

وتحدث هني عن مسيرته مع النادي الروسي في تصريح لبرنامج إذاعي cest-vous-lexpert قائلا:

“واجهت بعض الصعوبات فيما يخص دقائق اللعب في بداية مسيرتي مع سبارتاك موسكو، لأنني أعتقدج انه كان هناك سوء تفاهم مع المدرب السابق بسبب المنصب الذي ألعب فيه”.

وأضاف: ” لأول مرة في مسيرتي أصل إلى فريق ولا أجد فرصة للعب مثلما تعودت عليه في كل الأندية التي لعبت لبهاا، لقد كانت تجربة معقدة وغريبة بالنسبة لي”.