هني: تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في تربية الأنعام تعزيزا للأمن الغذائي

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، وفدا عن كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين “سيبا”. للاستماع للانشغالات المتعلقة أساسا بشعبة تربية الأنعام، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح بيان الوزارة أن الوفد الذي ترأسه عبد الوهاب زياني، رئيس الكونفدرالية. ضم ممثلي الجمعية الوطنية لمهنيي ومربيي الأنعام، التابعة للمنظمة.

يشار أن هذا اللقاء الذي تم بحضور إطارات من الوزارة والمدير العام المعهد التقني لتربية الحيوانات “ايتالف”. يندرج في إطار النظرة التشاركية التي يوليها القطاع أهمية كبيرة من خلال الإصغاء والتكفل بانشغالات كل الهيئات والمنظمات الوطنية ومرافقتها.

كما تم خلال اللقاء تقديم عروض مفصلة من طرف أعضاء الوفد تم من خلالها إبراز الأهمية الاقتصادية لشعبة تربية الأنعام.

ومن جهته أكد هني سعي القطاع لتطوير شعبة تربية الأنعام في الجزائر لما لها من مزايا اقتصادية. حيث يمكن الاستفادة من معظم أجزائها (لحوم، جلود، دهون)، إضافة إلى البيض.

مركزا على تجربة القطاع الرائدة في مجال البحث العلمي. وذلك من خلال تعزيز دور المعاهد ومراكز التكوين والبحوث التابعة له. والتي تشارك بصفة فعالة في النهوض بالفلاحة وتربية الحيوانات وإنتاج اللحوم الحمراء ومرافقة جميع المربين. من خلال التكوين بالمعهد التقني لتربية الحيوانات الذي كانت له تجربة سابقة في تربية الأنعام وكذلك ضمان التغطية الصحية الحيوانية.

كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة إمكانية تسويق حليب الناقة في الولايات الشمالية. خاصة من ولاية تندوف و ولايات الجنوب وتوزيع هذه المادة عبر كل ولايات الوطن .

بالإضافة إلى عرض مجموعة من الانشغالات والاقتراحات. والتي سيتم التكفل بها لاسيما تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في مجال تربية النعام من اجل تعزيز الأمن الغذائي.

وفي الختام، دعا وزير الفلاحة إلى تنظيم يوم دراسي حول شعبة الحليب والتأمين الفلاحي، حسب ذات البيان.