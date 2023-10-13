هني: توسيع المساحات المسقية والمخصصة لزراعة الحبوب لتقليص الواردات

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، إجتماعا ضم كل مدراء المصالح الفلاحية الولائية. من أجل تقييم النشاطات الأخيرة للقطاع وإسداء التوجيهات اللازمة.

وقام وزير الفلاحة خلال الإجتماع بتقييم وضعية القطاع الفلاحي على المستوى المحلي وكذا نشاطات المصالح اللامركزية. والتذكير بأهداف وأولويات القطاع في المرحلة المقبلة. مع دراسة الإستعدادات الأخيرة الخاصة بانطلاق موسم الحرث والبذر لسنة 2023-2024.

كما تم التذكير بالعديد من الإجراءات المحفزة لفائدة الفلاحين الذين مسهم الجفاف والفيضانات. كما أمر به رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 01 أكتوبر 2023 فيما يخص قطاع الفلاحة.

وأكد الوزير مساعي الوزارة لتفعيل النشاط الفلاحي، من خلال رفع المساحات المخصصة لزراعة الحبوب وهذا في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية من أجل تقليص الواردات في هذه المادة الاستراتيجية. كما أسدى الوزير بهذا الخصوص تعليمات تتعلق بتحسين مردودية إنتاج الحبوب. من خلال توسيع المساحات المسقية والسقي التكميلي، توفير البذور والأسمدة والمدخلات الفلاحية.

وكان اللقاء كذلك فرصة للتذكير بالبرنامج الوطني للتشجير، والذي سينطلق يوم 25 أكتوبر الجاري بمناسبة اليوم الوطني للشجرة. حيث شدّد هني على ضرورة إيلاء أهمية كبرى لهذه العملية. خاصة بعد الحرائق التي عرفتها البلاد في الفترة الأخيرة. حيث أوكلت هذه الحملة للمديرية العامة للغابات بمرافقة مجمع الهندسة الريفية، الذي أكد تسخير كل الإمكانيات اللازمة للوقوف على كل عمليات التشجير. من أجل إعادة تأهيل مشروع السد الأخضر وكذا الفضاءات الغابية التي تعرضت للحرائق.

وخلال هذا الإجتماع، تم تقديم عروض حول أهم الملفات التي تخص القطاع، والمشاريع طور الإنجاز لاسيما انجاز الصوامع والمراكز الجوارية للتخزين من أجل تعزيز القدرات الوطنية لتخزين الحبوب.

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