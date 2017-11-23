هني: “حصيلتنا سيئة للغاية”

تحدث الجزائري سفيان هني عقب نهاية مباراة فريقه “أندرلخت” ضد “بايرن ميونيخ” سهرة أمس في دوري الأبطال وأكد أن حصيلة فريقه ثقيلة، لكنه أعجب بأداء الفريق في المباراة.

وقال هني: “قدمنا مباراة جيدة، كانت شبيهة بما قدمناه في الشوط الأول ضد باريس سان جيرمان”.

وأضاف: “لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا، وأجبرنا البايرن على ارتكاب بعض الأخطاء، كان يمكننا الخروج بنقطة التعادل على الأقل”.

وتابع الجزائري حديثه: “سجلنا هدف الشرف في هذه المنافسة، لكن الحصيلة سيئة وثقيلة فتعرضنا لـ5 انهزامات متتالية”.

وختم هني كلامه: “كان علينا الخروج بنقطة على الأقل، لكن لم نتمكن من ذلك ونحن نشعر ببعض الإحباط”.

يذكر أن سفيان هني اختير كأفضل لاعبي فريقه وهو الذي سجل الهدف الوحيد لأندرلخت في منافسة دوري أبطال أوروبا.