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هني رسميا في سبارتاك موسكو

الرياضة
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هني رسميا في سبارتاك موسكو
بقلم وليد كويني

أمضى صانع الألعاب الجزائري “سفيان هني” رسميا في صفوف نادي سبارتاك موسكو الروسي قادما من أندرلخت البلجيكي.

وحسب مصادر الموقع الرمسي للنادي الروسي، أمسية اليوم، فإن صاحب الـ27 ربيعا وقع للعملاق الروسي لـ4 سنوات ونصف.

وسيلتحق هني قبل نهاية الأسبوع بناديه الجديد المتواجد في تربص تحضيري لمرحلة العودة بـمرابيلا الإسبانية.

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