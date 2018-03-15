هني :”روسيا قوة عالمية ودرست كل شيء عنها”

أوضح الدولي الجزائري، سفيان هني بأنه درس كل ظروف العيش في روسيا، قبل توقيعه مع “سبارتاك موسكو”، خلال الميركاتو الأخير.

وصرح لموقع “سبورت” :”كُلما انتقلت لبلد جديد، درست على كل شيء متعلق به، وهذا الأمر حدث عندما ذهبت لتركيا وبلجيكا”.

وأضاف :”طبقت نفس القاعدة بخصوص روسيا، والتي أعرف بأنها بلد كبير، وقوة عالمية، كما أن دوريها قوي”

وواصل :”فصل الشتاء هنا طويل، وهو مايجبر الدوري على التوقف دائما لفترة طويلة ولكني سأتعود على الأجواء”.

وختم :”لقد كانت لي إتصالات سابقا مع كل من لوكوموتيف ودينامو موسكو، عندما كنت لاعبا في “مالينس” ولكنها فشلت”.