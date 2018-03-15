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هني :”روسيا قوة عالمية ودرست كل شيء عنها”

الرياضة
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هني :”روسيا قوة عالمية ودرست كل شيء عنها”
بقلم إسماعيل عشاش

أوضح الدولي الجزائري، سفيان هني بأنه درس كل ظروف العيش في روسيا، قبل توقيعه مع “سبارتاك موسكو”، خلال الميركاتو الأخير.

وصرح لموقع “سبورت” :”كُلما انتقلت لبلد جديد، درست على كل شيء متعلق به، وهذا الأمر حدث عندما ذهبت لتركيا وبلجيكا”.

وأضاف :”طبقت نفس القاعدة بخصوص روسيا، والتي أعرف بأنها بلد كبير، وقوة عالمية، كما أن دوريها قوي”

وواصل :”فصل الشتاء هنا طويل، وهو مايجبر الدوري على التوقف دائما لفترة طويلة ولكني سأتعود على الأجواء”.

وختم :”لقد كانت لي إتصالات سابقا مع كل من لوكوموتيف ودينامو موسكو، عندما كنت لاعبا في “مالينس” ولكنها فشلت”.

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