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هني: “سعيد بالفوز في أول مباراة”

الرياضة
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هني: “سعيد بالفوز في أول مباراة”
بقلم كريم.تيغرمت

عبر الدولي الجزائري، سفيان هني عن سعادته بالفوز الذي حققه رفقة ناديه الجديد الغرافة، على حساب نادي الشحانية، لحساب الدوري القطري.

ونشر سفيان هني، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، كتب فيها: “بداية جيدة في أول مباراة، سعيد بالفوز، وبالهدف، ومساعدة الفريق”.

وشارك هني، أساسيا في مباراة أمس الخميس، أمام الشحانية، رفقة مواطنه قديورة، أين بصم الثنائي الجزائري على مستوى جيد في أول ظهور لهما في الدوري القطري.

يذكر أن سفيان هني، سجل الهدف الثاني لفريقه الغرافة، ومنح تمريرتين حاسمتين، ليساهم بشكل كبير في فوز الغرافة على حساب الشحانية.


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