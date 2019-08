هني: “سعيد بالفوز في أول مباراة”

ونشر سفيان هني، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، كتب فيها: “بداية جيدة في أول مباراة، سعيد بالفوز، وبالهدف، ومساعدة الفريق”.

وشارك هني، أساسيا في مباراة أمس الخميس، أمام الشحانية، رفقة مواطنه قديورة، أين بصم الثنائي الجزائري على مستوى جيد في أول ظهور لهما في الدوري القطري.

يذكر أن سفيان هني، سجل الهدف الثاني لفريقه الغرافة، ومنح تمريرتين حاسمتين، ليساهم بشكل كبير في فوز الغرافة على حساب الشحانية.

Good first game today. Happy to win, score and help the team. 💛💙⚽️⚽️ pic.twitter.com/myfX1PEL5s

— Sofiane Hanni (@SofianeHanni) August 22, 2019