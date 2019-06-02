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هني: “كنت أدرك أنني لست ضمن حسابات بلماضي”

الرياضة
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هني: “كنت أدرك أنني لست ضمن حسابات بلماضي”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث الدولي الجزائري سفيان هني، مهاجم سبارتاك موسكو، حول غيابه عن قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي، المشاركة في “كان” مصر2019.

وصرح سفيان هني، في هذا الخصوص، لموقع “ولف فوت” البلجيكي: “يجب أن نكون واقعيين، لم أنتظر أن أكون متواجدا معهم”.

وأضاف مهاجم سبارتاك موسكو: “آدائي في الموسم المنصرم كان متذبذبا، وهذا لم يساعدني، وبلماضي بنى مجموعته من دوني”.

وحول ما إذا كان قرار بلماضي، رياضي بحت، أجاب هني: “من المفروض أين يكون الأمر كذلك، على كل، لم يجمعني أي اتصال بالناخب الوطني جمال بلماضي”.


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