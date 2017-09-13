عبّر الدولي الجزائري، سفيان هنّي، عن حسرته بعد الهزيمة التي تعرض لها رفقة “أندرلخت”، في افتتاح دور المجموعات لرابطة الأبطال الأوروبية.

واعتبر قائد “البنفسج” أن زملاءه كانوا قادرين على مُفاجأة “البافاري” قائلا: “خلقنا فُرصتين خطيرتين، وهذا إنجاز أمام آلة مثل البايرن”.

وواصل قائد بطل بلجيكا: “المُنافس لم يكن في أفضل أحواله، ولولا النقص العددي بعد تعرض زميلي كومس للطرد لصنعنا المُفاجأة”.

وختم اللاعب السابق لمالينس: “لقد التزمنا بخطة المُدرب ولكن الحظ لم يُحالفنا، وفي رابطة الأبطال عندما لاتستغل الفُرص ستخسر لا محالة”.

تعرّف على موقع “النهار ”

“النهار أون لاين” هو موقع إخباري جزائري يهتم بالشؤون الوطنية والمحلية وحتى الدولية في كل المجالات، بصفة دورية وآنية.

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يعتبر موقعًا تابعًا لمجمّع “النهار” الإعلامي الذي يضمّ قناة “النهار الإخبارية” وجريدة “النهار الجديد” و”إذاعة شمس” على النت.

يتميز الموقع بالنشر الفوري والآني للأخبار، مع التحري الكبير لمصداقية الأخبار والأحداث المنشورة من طرفنا.

يحرص على التحري في مصدر الخبر قبل بثّه، وفي حال حصول تطور يتم تحديثه بمقالات جديدة تتضمّن كل التفاصيل والتطورات.

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