هني : ” لسوء الحظ أن هدفي لم يمكننا من تحقيق الفوز”

أعرب اللاعب الجزائري لفريق سبارتاك موسكو الروسي سفيان هني عن أسفه الشديد عقب تعثر فريقه أمام ضيفه لورال في ذهاب الدور ربعالنهائي من منافسة كأس روسيا.

وبالرغم من الهدف الذي سجله الدولي الجزائري في مرمى لورال في الدقيقة الـ48 إلا أن سبارتاك موسكو سقط في فخ التعادل بعد تعديل النتيجة من طرف اللاعب ليين في الدقيقة ال76 من عمر المباراة.

ونشر هني تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر قال من خلالها:

“سعيد بتسجيل سهرة اليوم، لكن للأسف لم نتمكن من الفوز..علينا أن نحضر للمباراة المقبلبة “.