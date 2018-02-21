عبّر الدولي الجزائري سفيان هني، عن تقديره لنادي سبارتاك موسكو، الذي أصر على خدماته، عكس مدرب أندرلخت الذي لم يقاتل للإبقاء عليه.

وصرح سفيان هني، لموقع “سبورت ماكازين”: “لم أتخيل أن يدفع نادي 8 ملايين أورو لخدماتي، بينما دفع أندرلخت مليون ونصف فقط”.

وتابع: “هذا الأمر أعتبره نجاحا باهرا بالنسبة لي، بالتعاقد مع نادي منحني التوازن بين مشروع رياضي مهم، وتحسين مالي”.

وعن رأي مدربه في اندرلخت، فانهايزبروك، بخصوص مغادرته الفريق صرح هني: “بلغني أنه كان يريد إبقائي، لكنه لم يقاتل من أجل ذلك”.