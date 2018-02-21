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هني: “لم أتوقّع أن يدفع نادي 8 ملايين أورو لخدماتي”

الرياضة
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هني: “لم أتوقّع أن يدفع نادي 8 ملايين أورو لخدماتي”
بقلم كريم.تيغرمت

عبّر الدولي الجزائري سفيان هني، عن تقديره لنادي سبارتاك موسكو، الذي أصر على خدماته، عكس مدرب أندرلخت الذي لم يقاتل للإبقاء عليه.

وصرح سفيان هني، لموقع “سبورت ماكازين”: “لم أتخيل أن يدفع نادي 8 ملايين أورو لخدماتي، بينما دفع أندرلخت مليون ونصف فقط”.

وتابع: “هذا الأمر أعتبره نجاحا باهرا بالنسبة لي، بالتعاقد مع نادي منحني التوازن بين مشروع رياضي مهم، وتحسين مالي”.

وعن رأي مدربه في اندرلخت، فانهايزبروك، بخصوص مغادرته الفريق صرح هني: “بلغني أنه كان يريد إبقائي، لكنه لم يقاتل من أجل ذلك”.

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